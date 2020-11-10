عرب الرمل يحصل على توقيع أحمد سمير بالقسم الثالث

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي عرب الرمل، لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث 2020-2021.



وحصل فريق عرب الرمل على توقيع اللاعب أحمد سمير جناح أيسر فريق جمهورية شبين مواليد 97.



وقام اللاعب بالتوقيع للعرب لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، في حضور يوسف الأزهري المدير الفني، ومحروس عبد السميع مدرب الحراس والمدرب المساعد، وإيهاب قاعود المدير الإداري.