وزير التعليم عن فرض غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الكمامة: "تعبنا من الشائعات"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:08 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
شيماء حسن
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نفى طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما تردد بشأن فرض غرامة 4 آلاف جنيه على الطلاب الذين لا يرتدون الكمامة داخل المدارس، قائلًا "تعبنا من الشائعات ونقع فريسة سهلة لمثل تلك الأفعال".

وأضاف "شوقي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "معندناش فرصة للحديث عن التعليم وكل ما نتحدث عنه هو أمور وحوادث فرعية بعيدة عن التعليم".

وتابع: "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بيئة لترويج الشائعات، وهناك محاولات لإفشال العام الدراسي، وهذا ليس واردًا نهائيًا".

واستطرد وزير التعليم العالي: "ليس لدينا أي مشكلة في العام الدراسي وهناك محاولات مستميتة لإفشال الدراسة، وأقول لمن يحاولن ترويج هذه الشائعات أن العام الدراسي المستمر ولا نية لإلغائه أو إلغاء الامتحانات، ذاكروا أفضل".

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