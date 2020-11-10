ميدو: الأندية المصرية ينقصها حضور الجماهير وأطالب بعودتهم

قام أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ومقدم برنامج أوضة اللبس، بالمطالبة بعودة الجماهير للمدرجات في الدوري المصري الممتاز، خلال الفترة المقبلة.





وتمنى ميدو في تصريحات خلال برنامجه أوضة اللبس، عودة الدوري بحضور جماهيري، على الأقل ب5 آلاف مشجع لكل نادي في الدوري.





وتابع، "سيختلف الأمر تمامًا خلال الموسم المقبل بحضور الجماهير والصفقات الجديدة".





وواصل، "حضور الجماهير ولو بعدد قليل مهم جدًا، لأن الجمهور روح الكرة واتمنى أن يكون فيه نية وقرار من قبل المسؤولين".











