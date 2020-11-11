نهال عنبر عن إصابة عبلة كامل بسرطان: شائعة غريبة...ولابد من محاسبة المسؤول

علقت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية،على الأنباء التي رشحت حول إصابة عبلة كامل بمرض السرطان قائلة "الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تواصل مع أسرتها، والحمد لله طلعت إشاعة زي اي إشاعة بتطلع، وانا شخصيًا من ثلاث سنوات وتحديدًا في مطلع يناير طلعولي جنازة وصندوق معرفش ليه ؟ والناس قعدت تعزي وأخدوا مقاطع تانية.. وده بقى العادي في حياة الفنانين".





وتابعت "عنبر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء، أن هذه الشائعات تتسبب فيها مواقع وصفتها بتحت بير السلم ترغب في تحقيق " ترافيك"، وجلب إعلانات على إثر هذه المشاهدات، فتقوم بنشر الخبر ثم تختفي، معقبة: "بترمي الخبر وتختفي ومانعرفش نجيبها، لكن أعتقد سيكون هناك مسلك قانوني أننا نجيبهم ونحاسبهم".





وأضافت: "بيعلموا المشاهدات وشوية إعلانات ويختفوا، وفيه مواقع كويسة بتاخد الاخبار دون تحقق منها وبقول للناس ياجماعة متخدوش الكلام إلا من منبعه ومصادر معروفة، مش عايزة أققول اسامي، وفي مواقع كويسة ومعروفة نقلوا من غير مايتأكدوا".





هذا، و كشف الفنان أحمد كمال، حقيقة الأنباء المتداولة التي نشرها أحد المواقع الإخبارية بشأن إصابة طليقته الفنانة عبلة كامل بمرض السرطان.





كتب عبر حسابه على “فيسبوك”: "الفنانة عبلة كامل بصحة جيدة، وما تردد عن حالتها الصحية اليوم، كذب وخداع ورغبة في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة”.





كان أحد المواقع الإخبارية نشر أنباءًا منذ قليل تفيد بإصابة الفنانة عبلة كامل بالسرطان، وهو في مراحله الأخيرة.





وأشار الموقع إلى أن النجمة لم تفصح عن المرض إلا في محيط عائلتها.





كان الفنان أحمد كمال، رد مؤخرًا على شائعات تدهور صحة طليقته الفنانة عبلة كامل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها لا تهتم بهذه الشائعات وتطلب منه الرد نيابة عنها، مؤكدا أن جميع ما أشيع مجرد كلام فارغ.





وعبر خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى المصرية، عن دهشته الشديدة إزاء الحسابات الوهمية التي تروج لشائعات تدهور حالة عبلة كامل، وتنسب تصريحات كاذبة منسوبة لإحدى الفتيات التي تدعى انها ابنة الفنانة.



