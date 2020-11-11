صلاح مصيلحي: البحيرات السمكية تنتج 200 ألف طن سنويًا (فيديو)

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالثروة السمكية في مصر من أجل زيادة الإنتاج، والحفاظ على عدم التعديات عليها، حيث أن البحيرات السمكية تقوم بإنتاج 200 ألف طن سنويًا.





وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن الإنتاج المحلي من الأسماك يمثل أكثر من 95%، لافتًا إلى أن الدولة تستورد 400 ألف طن من الأسماك سنويا بنسبة 5% من الاستهلاك.





وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية، إلى أن الرئيس السيسي بضخ المليارات لتطهير البحيرات المختلفة ورفع كفاءتها، فضلا عن رفع التعديات، موضحا أن بحيرة البردويل من أهم البحيرات خاصة أن أسماكها تتميز بالجودة العالية، وتسمح بالتصدير للخارج، وتنتج أكثر من 2.5 طن من أفضل الأسماك.





ونوه بأن غلاء أسعار الأسماك تعتمد على السوق والطلب، لافتًا إلى أن هناك فترات من العام تكون الأسماك غير متاحه فيه بداية من شهر ديسمبر وحتى شهر مارس، أما في غير تلك الأوقات تكون الأسعار في متناول الجميع.





قام الدكتور سعد موسى المنسق القومي والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة بزيارة مفرخ المحاريات الذي تم انشائه لأول مرة في مصر وذلك لتربية واكثار المحاريات بمنطقة الإسماعيلية وبورسعيد حيث اطلع على دورة التربية والإكثار للمحاريات السمكية التي تدخل لأول مرة كأحد اهم إنجازات برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي والممول بمنحه من الاتحاد الأوروبي.





جاء ذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة تنفيذ المشروعات الممولة من الجهات الدولية المانحة.





وقال موسى أن هذا المفرح سيعمل على توفير الزريعة لمزارع المحاريات لمنطقة القناة وبورسعيد الأمر الذي يسهم في زيادة التصدير هذا النوع من الأسماك لدول العالم كما يتضمن المفرح وحدة للتقنية بهدف تنقية المحاريات التي يتم اصطيادها من البحر من الرمال وبعض المواد العالقة الأمر الذي سيؤدي الي رفع قيمتها التسويقية وبالتالي العائد الاقتصادي لهذا النوع من الأسماك.





وأشار إلى تأكيد وزير الزراعة على أهمية تكرار هذا النموذج في المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية خاصة منطقة اسكندرية والبحر الأحمر.





‏يعتبر مفرخ المحاريات في فنارة بالإسماعيلية هو الأول من نوعه في مصر وهو يهدف لإنتاج حوالى ٥٠٠ مليون زريعة محاريات تكفى لسد احتياجات حوالى ١٠٠٠ مزرعة بحرية لإنتاج ما يقرب من ١٠٠٠ طن من المحاريات وهى تكفى لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير ما يقرب من ٥٠٪ من الإنتاج بقيمة تقارب ١٠ مليون دولار.

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