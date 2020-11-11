أسعار الذهب المحلي اليوم الأربعاء 11-11-2020

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن حاولت التعافي من التراجعات الكبيرة التى شهدتها بعد إعلان نتائج إيجابية حول لقاح فيروس كورونا.





بلغ سعر جرام الذهب "عيار 21" إلى 820 جنيًها ، وبلغ سعر الجرام "عيار 18" خلال تعاملات نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.









أسعار الذهب عالميًا:



