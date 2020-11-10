موسكو تسجل 73 وفاة جديدة بكورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الروسية سجلت 73 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز، إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 7502.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة يوم الثلاثاء مقارنة بأمس الاثنين، حيث تم تسجيل 68 وفاة.

يذكر أن موسكو سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 481 ألف حالة من أصل مليون و817 ألفا في عموم البلاد.

وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عن تشديد القيود في العاصمة لمنع انتشار الفيروس، حيث تستمر أعداد المصابين الجدد بالارتفاع مجددا منذ سبتمبر الماضي.