جمهورية شبين يواجه بني سويف ودياً

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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تنطلق في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء، مباراة ودية تجمع فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاته، مع فريق بني سويف، بقيادة أيمن المزين، وذلك على ملعب الأسيوطي سبورت، ضمن استعدادات الفريقان لدوري القسم الثاني.

ويخوض جمهورية شبين معسكر في الأسيوطي، بمشاركة 26 لاعباً وهم، أحمد المحرات، يوسف شعبان، عبد المنعم خالد، حراس مرمى، أيمن مزيكا، أحمد الدماطي، محمود شعلان، احمد الشرقاوي، أحمد سامي، شريف مجدي، محمد أبو طالب، حماده عبد الجليل، يسري وحيد، صلاح فتحي، محمد عزت، سيد شعبان، محمود مقلد، محمود حميد، خالد مسعد، محمد خالد، أحمد عيد، بكر أحمد، مصطفى شلبي، ربيع يسري، اسلام فريد، طلبه محمد، سيلا سياكو.

ويقود الفريق المنوفي، جهاز فني يضم أبو العينين شحاته، وعلي سالم، ومحمد بدر، وعدلي محجوب، ومحمد جمعه مدير إداري، وسامح بركات إداري.

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