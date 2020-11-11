لجنة مكافحة كورونا: سيكون لمصر نصيب من أي لقاح يثبت فعاليته وأمانه

أكد حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه فور التأكد من فعالية وأمان لقاح فايزر سيكون لمصر حصة ونصيب منه، مشيرًا إلى أن هناك لقاحات أخرى دخلت في المرحلة النهائية ومن الممكن الإعلان عنها خلال شهر نوفمبر الجاري مع نهاية التجارب.





وقال "حسني" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "بدأت الناس تفقد الإجراءات الاحترازية من كثرة الملل، خاصة أن فصلي الخريف والشتاء هي فترة نشاط فيروسات ومن بينها فيروس كورونا".





وأضاف "أصبح هناك أمل قريب بوجود المصل، ولذلك لا يجب الزهق والملل والالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أنه مع بداية شهر ديسمبر المقبل ستكون معظم التجارب على أغلب الأمصال انتهت وسيكون هناك طرح للقاحات لمرحلة الإنتاج.





وأشار إلى أنه سيتم توزيع اللقاحات بنسب متساوية على دول العالم وذلك بإشراف من منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن نتائج اللقاح الصيني التي تشارك مصر في التجارب السريرية الخاصة به أعطى نتائج مبشرة، وهيئة المصل واللقاح جاهزة لإنتاجه أو إنتاجه غيره من الأمصال التي تثبت فعاليتها.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



