ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:14 ص
الحادث
الحادث
محمد طه
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حصلت بوابة الفجر على الصور الاولى، لحادث أتوبيس البحر الأحمر، فور حدوث الحادث، وتحديدًا بطريق القصير سفاجا جنوب البحر الأحمر.


كان لقى شخص مصرعه، وأصيب 36 شخصا آخرين، إثر انقلاب أتوبيس بطريق القصير - سفاجا، تم نقل المصابين والجثة لمستشفى القصير المركزى بمساعدة الأهالى، وإسعاف البحر الأحمر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة رحلات ما بين القصير والقاهرة على طريق القصير - سفاجا، عقب انطلاقه من القصير فى اتجاه القاهرة.


وتبين أن الحادث وقع بعد كمين القصير الشمالى مباشرة، وأن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 36 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.

وأكد مصدر طبى، أن الإصابات جميعها مستقرة وخفيفة ما بين كدمات وسحجات سطحية مختلفة، وأن هناك حالة وفاة واحدة فى الحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)
ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)

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حادث بوابة الفجر الفجر أتوبيس البحر الأحمر

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