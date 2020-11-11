ننشر الصور الأولى لحادث أتوبيس البحر الأحمر (صور)

حصلت بوابة الفجر على الصور الاولى، لحادث أتوبيس البحر الأحمر، فور حدوث الحادث، وتحديدًا بطريق القصير سفاجا جنوب البحر الأحمر.









كان لقى شخص مصرعه، وأصيب 36 شخصا آخرين، إثر انقلاب أتوبيس بطريق القصير - سفاجا، تم نقل المصابين والجثة لمستشفى القصير المركزى بمساعدة الأهالى، وإسعاف البحر الأحمر، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





كان ورد بلاغا لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب أتوبيس تابع لشركة رحلات ما بين القصير والقاهرة على طريق القصير - سفاجا، عقب انطلاقه من القصير فى اتجاه القاهرة.









وتبين أن الحادث وقع بعد كمين القصير الشمالى مباشرة، وأن الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 36 آخرين، تم نقلهم جميعا لمستشفى القصير المركزى لتلقى العلاج.



