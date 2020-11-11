بالأرقام.. تعرف على رصيد صباح الغنائي والسينمائي الذي دخلت بسببه موسوعة جينيس كصاحبة أطول تاريخ فني

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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة صباح، الملقبة بالـ"الشحرورة" وصاحبة أطول تاريخ فني.



شاركت صباح في 83 فيلمًا مصريًا ولبنانيًا، و27 مسرحية غنائية باللهجة اللبنانية، وما يزيد على 3000 أغنية مصرية ولبنانية.



أول فيلم شاركت فيه هو"القلب له واحد" عام 1945م، وكان عمرها وقتها نحو 18 عامًا.



كان أول آجر تتقاضاه صباح، كان 150 جنيهًا، حصلت صباح خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة إنجازات مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي، كما كرمتها السينما المصرية في القاهرة، ومُنحت لقب فارس من رئاسة الجمهورية اللبنانية، وقد افتُتح متحف في بلدتها بدادون ضم مقتناياتها ورسائلها.



كما دخلت موسوعة جينيس عن إرثها الفني الكبير، ويُدرّس صوتها في معاهد الموسيقى اللبنانية.



وفي عام 2014 غابت شمس الصبوحة، وقد أوصت قبيل وفاتها بأن تصحب جنازتها فرقة موسيقية

