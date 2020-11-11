ماجد الأنصاري يكشف لـ"الفجر الفني" عن تجربته الإخراجية فى "ما وراء الطبيعة"

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أعرب المخرج ماجد الأنصارى عن سعادته الشديدة بمشاركته فى إخراج جزء من مسلسل "ماوراء الطبيعة" مع المخرج عمرو سلامة، حيث أخرج ثلاثة حلقات وهم "أسطورة الفرعون، أسطورة حارس الكهف، أسطورة النداهة".





قال ماجد الأنصاري لـ"الفجر الفني" عن تجربته فى "ماوراء الطبيعة": "لقد استمتعت فعلاً بالعمل مع فریق عمل بھذا القدر من الموھبة والالتزام الكامل لنجاح ھذا العمل، وكان من الرائع رؤیة كل شخص في موقع التصویر یبذل أقصى جھده لكي ینجح العمل، وھذا ما جعلني أتخطى أي صعاب خلال التصویر".



وتابع "كل حلقة كانت بھا العدید من التحدیات والحركات الخطرة، و منھا؛ مشاھد النداھة والتصویر تحت الماء بالإضافة إلى التصویر في الصحراء".



واستكمل" على الرغم من أننا قمنا بالتصویر في ظروف قاسیة للغایة، ولكنني شعرت بالانجاز عندما قمنا بتحقیق الأھداف التي اتفقنا علیھا من البدایة".



واختتم "العمل على مسلسل ما وراء الطبیعة كان تجربة أضافت لي الكثیر كمخرج وجعلتني أضیف إلى العمل من خلال تجاربي السابقة أیضا، لقد أضاف المسلسل الكثیر لي كمخرج، وأتاح لي فرصة لإضافة خبرتي و شغفي بھذا النوع من الأعمال إلى المسلسل".