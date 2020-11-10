رسميا.. المصري يتعاقد مع نجم الزمالك

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي المصري البورسعيدي تعاقده رسميا مع محمد عنتر قادما من الزمالك وبعقد يمتد لـ3 مواسم.

وكشف النادي البورسعيدي عن نجاحه في إتمام التعاقد مع اللاعب بعد المفاوضات التي جرت بين كلا الناديين في الأيام الماضية.

وأصبح عنتر اللاعب الثاني من الزمالك الذي ينضم للنادي البورسعيدي ليلحق بزميله أحمد رفعت الذي انضم هو الأخر لنادي المصري لمدة 3 مواسم.

ويسعى مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وتلبية احتياجات الفريق وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر.

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد عنتر يبلغ من العمر 27 عامًا وهو أحد ناشئي مركز شباب أبو تيج بمحافظة أسيوط والذي انتقل منه للعب بصفوف الأسيوطي سبورت قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك الذي نجح في الفوز بخدمات اللاعب بعد صراع مع النادي الأهلي في صفقة انتقال قياسية بلغت نحو 18 مليون جنيه.



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