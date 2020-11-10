معظم مؤشرات البورصة الأمريكية تتحول للتراجع بالختام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
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تحولت معظم مؤشرات البورصة الأمريكية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، في حين ارتفع "داو جونز" وحيداً بأكثر من 260 نقطة.


وقادت أسهم التكنولوجيا مثل "أمازون" و"زوم" هبوط "وول ستريت" حيث تأثرت سلباً بالإشارات الإيجابية بشأن لقاح "كوفيد-19"، لكونها كانت أكثر الاستفادة من إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت شركتا "فايزر" و"بيونتك" بالأمس أن لقاحهما المحتمل لفيروس كورونا أثبت فعالية بأكثر من 90 بالمائة للوقاية من العدوى.

وكانت الأسهم الأمريكية ارتفعت لمستويات قياسية خلال جلسة الأمس على خلفية الأنباء الإيجابية بشأن لقاح كورونا قبل أن تتخلى عنها عند الإغلاق.

وعند الختام، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة أو 262 نقطة، ليسجل 29420.9 نقطة.

بينما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 3545.5 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 1.4 بالمائة إلى 11553.8 نقطة.

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