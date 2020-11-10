وزير الشباب الرياضة: وضعنا كل السيناريوهات استعدادًا لنهائي إفريقيا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه متفائل للغاية بالمنتخب الأوليمي، والوزارة تدعمهم بمنتهى القوة خاصة بعد تحقيق بطولة إفريقيا.

وأضاف "صبحي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القيادة السياسية تدعم المنتخب الأوليمي وتقف بكل قوة خلفه بعد التأهل لأوليمبياد طوكيو.

وتابع وزير الشباب والرياضة: "وضعنا كل السيناريوهات بالتنسيق مع "كاف" استعدادًا لنهائي إفريقيا بين الزمالك والأهلي في القاهرة".

واستكمل: "سنطلب من اللجنة الخماسية التواصل مع الاتحاد الإفريقي لمعرفة مدى إمكانية حضور الجماهيرفي نهائي إفريقيا".

وأكد: "لنا الحق في تغيير مجلس إدارات الأندية في حالة ثبوت وجود مخالفات".

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