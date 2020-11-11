في ذكرى وفاة معالي زايد.. تعرف على العائلة الفنية التي نشأت بها وسر ميلها للعزلة

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة معالي زايد، متعددة المواهب التي كسبها التمثيل وخسرها الفن التشكيلي.



ولدت معالي عبد الله أحمد المنياوي، في 5 نوفمبر عام 1953، في حي السيدة زينب بالقاهرة من أسرة فنية.



والدتها هي الممثلة ​آمال زايد،​ التي قامت بدور أمينة في ثلاثية ​نجيب محفوظ​، وخالتها الممثلة جمالات زايد وإبن خالتها هو الفنان ​هاني شاكر​، وخالها السيناريست ​محسن زايد​، أما والدها كان يعمل لواء في الجيش المصري.



تخرّجت معالي زايد من كلية التربية الفنية عام 1975، ثم التحقت بالمعهد العالي للسينما، وحصلت على درجة البكالوريوس. وقد نشأت على حب الفن خصوصًا الرسم، فكانت تهوى رسم البورتريه وكان أول بورتريه قامت برسمه لوالدتها قبل وفاتها في عام 1972، وهو الحدث الذي أثر على حياتها.



وكانت معالي زايد، تمتلك مزرعة خاصة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، تمكث بها إذا لم تكن مرتبطة بتصوير، خصوصًا أنها كانت تميل إلى العزلة ولا تهوى حضور الحفلات، وتقرأ الكتب حيث كانت محبة لكتب محمد حسنين هيكل، ومن الروائيين إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ.





