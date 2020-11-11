في ذكرى ميلاده.. تعرف على العمل الأقرب لقلب ممدوح عبد العليم.. وسبب ابتعاده عن الفن

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، الذي ترك بصمة في الوسط الفني، بأعماله التي ما زالت خالدة وتجذب الجمهور وكأنها تذاع للمرة الأولى.

رغم تميزه السينمائي لكن ممدوح عبد العليم كان بطل تلفزيوني بنجاح ساحق لا يستطيع أحد أن ينسى "ليالي الحلمية" و"الضوء الشارد" و"الحب وأشياء أخرى و"الطارق" عن قصة حياة طارق بن زياد، و"الكومي".

أخر أعماله مسلسل "السيدة الأولى" مع النجمة غادة عبد الرازق، وصرح من قبل أن أحب الشخصيات إلى قلبه هو “علي البدري” لأنه سمح له أن ينتمي لعالم الستينات الذي يعشقه.

كان ممدوح عبد العليم، إنسانا وفنانا مرهف الحس وسريع التأثر ويبكي سريعا، وكان ذلك معروفا في الوسط الفني وللمخرجين.

في عام 2014 تحدث عن سبب ابتعاده عن التمثيل حيث أنه لم يستطيع العمل في ظل الظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلد وتأثر كثيرًا في اللقاء التلفزيوني وبكى من شدة تأثره وقال “مصر كانت موجوعة وصعب كنت أمثل”.

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