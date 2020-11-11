مصممة أزياء "ما وراء الطبيعة" تكشف لـ"الفجر الفني" رؤيتها في اختيار ملابس الشخصيات













تعد تصميمات الملابس لشخصيات مسلسل "ما وراء الطبيعة"، جزء مهم في العمل، وجذبت انتباه الكثير من الجمهور وأشاد بها.وتحدثت دينا صدقي مصممة الأزياء لـ"الفجر الفني"، لتوضح رؤيتها فى اختيارها التصميمات الخاصة بالملابس، حيث قالت عن ملابس رفعت إسماعيل: "كان تحدید مظھر بطل المسلسل رفعت إسماعیل بسیطاً للغایة، بصفته شخص لا یھتم بالمظاھر، قمنا بتصمیم عدد محدود من البدلات: البذلتین الأصلیتین اللتین تم ذكرھما في الكتب؛ واحدة للاستخدام الیومي والثانیة الكحلیة للمناسبات الخاصة".بينما قالت إن شخصية ھویدا، فهى فتاة مصریة تقلیدیة وأنیقة، تحمل ملامح جمالیة بسیطة، تم اختیار أزیائھا بألوان الباستیل والتي أظھرت براءتھاوشخصیتھا الساذجة.فيما يخص شخصية ماجي، قالت: "كان یجب أن تعكس الأزیاء تراثھا الأسكتلندي، وشخصیتھا، ومجال عملھا كعالمة في الستینیات، ولذلك كان یجب أن یكون مظھرھا أكادیمیاً وراقیاً، باستخدام نطاق من الألوان الداكنة والخامات التي تعكس ثقافتھا وشخصیتھا القویة".وعن باقي الأزياء قالت دينا: "التحدي الأكبر كان الكائنات الخرافیة، أزیاء الفرعون الأسود، وشیراز، والجاثوم لیظھروا على الشاشة لأول مرة بإنتاج بھذه الضخامة، وبما یتوافق مع رؤیة عمرو سلامة، كان ھناك حالة من التناغم والتعاون بین فریق الأزیاء وفریق الماكیاج والمؤثرات الخاصة، وھو سر نجاح المظھر الخارجي الذي ظھرت علیه الشخصیات في النھایة".