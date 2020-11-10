طبيب بأحد المستشفيات الأمريكية عن وصول فاعلية لقاح فايزر إلى 90%: "مكناش نحلم بهذا الرقم"

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أكد عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود جونسون الجامعي بولاية نيوجيرسي، إن الأرقام والإحصائيات الخاصة بلقاح شركة فايزر مبشرة خاصة أن فاعليته تصل إلى 90% وهي نسبة جيدة في ظل انتشار الجائحة ومحاولة السيطرة عليها.



وقال "خضر" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "نسبة فاعلية لقاح فايزر مكناش نحلم به، والفترة الحالية هي لاستكمال التجارب المتعلقة بأمان المصل قبل إعطائه التصريح من قبل هيئة الدواء والأغذية الأمريكية".



وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من التجارب المتعلقة بالأمان في الأسبوع الثالث من نوفمبر الحالي، موضحًا أن اللقاح نجح في تجاوز جميع المراحل بعد الاستثناءات في الوقت من أجل الوصول إلى لقاح فعال من أجل عودة الحياة الى طبيعتها والحد من انتشار الفيروس.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.