جونسون وبايدن جددا التزامهما بالبناء على شراكة مستدامة بين البلدين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:15 م
جونسون
جونسون
وكالات
Advertisements

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمرشح الديمقراطي جو بايدن، التزامهما بالعلاقة الوثيقة والمستدامة بين البلدين.

 

وذكرت رئاسة الحكومة البريطانية أنه في اتصال بين الجانبين، جدد جونسون تهانيه لبادين ونائبته كامالا هاريس على "إنجازها التاريخي".

 

ولفتت إلى أن "جونسون وبايدن، استعرضا العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد بين البلدين، وجددا التزامهما بالبناء على هذه الشراكة في السنوات المقبلة، في مجالات التجارة والأمن وحلف الناتو".

 

كما أعرب جونسون عن تطلعه إلى العمل مع بايدن على أولوياتهما المشتركة من معالجة تغير المناخ إلى تعزيز الديمقراطية وإعادة البناء بعد فيروس كورونا.

أخبار تهمك

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يومين

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الشباب والرياضة تكشف موعد إعلان القرار النهائي بشأن مجلس مرتضى منصور

منذ 33 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 22 ساعة

ليس مصطفي محمد.. الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ ساعتين و 29 دقيقة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

09:22 م

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض