الأردن تحدد سقوفا سعرية لأصناف من الخضار
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:23 م
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قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية المهندسة مها علي تحديد سقوف سعرية لبعض أصناف الخضار بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ وغير مبرر .
وبموجب القرار تم تحديد سقوف سعرية لمواد: البندورة والخيار والكوسا والبطاطا بمقدار60 قرشا للكيلو، وللباذنجان 50 قرشا للكيلو اعتبارا من اليوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة أنها ستفرض رقابة مكثفة لمتابعة الالتزام بهذه السقوف السعرية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيرة الى انه سيتم إعادة النظر بالقرار والسقوف السعرية بحسب المتغيرات التي تطرأ على السوق.
ودعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن شكاوى الأسواق ومخالفة السقوف السعرية المحددة على هاتف رقم 5661176/ 06، وعلى رقمي تطبيق الواتس آب 0795556855 ، و0795629722.