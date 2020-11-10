انطلاق قمة الشراكة العالمية الافتراضية الاثنين المقبل





ينطلق الاثنين المقبل مؤتمر "قمة الشراكة العالمية الافتراضية"، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح الذي اعتمدته الأمم المتحدة ، بتنظيم من رئيس ومؤسس طلال أبوغزاله العالمية الدكتور طلال ابو غزاله .





وحسب بيان صحافي عن مجموعة ابو غزاله العالمية اليوم الثلاثاء فقد وجه منتدى التحديات العالمية، الذي أسسه الدكتور أبوغزاله منذ عشر سنوات، رسائل مفتوحة لأمريكا والصين مقترحا شراكة عالمية مبنية على إرث أنسون بيرلينغيم.





ودعا أبوغزاله الدولتين إلى مشاركة مصالحهما مع بقية العالم، بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وتجاوز المخاوف والتوقعات السابقة والمتعلقة بزيادة التوترات بين الدولتين.





وقال " لاجل ذلك أطلق قمة الشراكة العالمية الافتراضية في السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي من خلال الموقع الإلكتروني www.USChinaTolerance.com، مشيرا إلى أن القمة ومنتدى التحديات العالمية سيعملان على مدار عام كامل كشريك تنسيقي، والعمل على دعوة قادة كل الدول والمنظمات العالمية والشركات والمؤسسات العالمية والأفراد في كل مكان للانضمام إلى عملية إنشاء شراكة عالمية جديدة للقرن الحادي والعشرين.





وبين الدكتور أبوغزاله أن قيم التسامح بحاجة إلى مرونة عالمية وإيجاد نماذج لتمكين الشباب لقيادة التنمية المستدامة، لنكون ضمن عناصر فعالة لمبادرة الشراكة العالمية. وقال: "هذه الأمور باعتقادي أن جميع من لديهم إرادة حقيقة سيوافقون عليها."