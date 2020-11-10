انطلاق قمة الشراكة العالمية الافتراضية الاثنين المقبل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:07 م
بوابة الفجر
Advertisements

ينطلق الاثنين المقبل مؤتمر "قمة الشراكة العالمية الافتراضية"، بالتزامن مع اليوم الدولي للتسامح الذي اعتمدته الأمم المتحدة ، بتنظيم من رئيس ومؤسس طلال أبوغزاله العالمية الدكتور طلال ابو غزاله .

وحسب بيان صحافي عن مجموعة ابو غزاله العالمية اليوم الثلاثاء فقد وجه منتدى التحديات العالمية، الذي أسسه الدكتور أبوغزاله منذ عشر سنوات، رسائل مفتوحة لأمريكا والصين مقترحا شراكة عالمية مبنية على إرث أنسون بيرلينغيم.

ودعا أبوغزاله الدولتين إلى مشاركة مصالحهما مع بقية العالم، بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية، وتجاوز المخاوف والتوقعات السابقة والمتعلقة بزيادة التوترات بين الدولتين.

وقال " لاجل ذلك أطلق قمة الشراكة العالمية الافتراضية في السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي من خلال الموقع الإلكتروني www.USChinaTolerance.com، مشيرا إلى أن القمة ومنتدى التحديات العالمية سيعملان على مدار عام كامل كشريك تنسيقي، والعمل على دعوة قادة كل الدول والمنظمات العالمية والشركات والمؤسسات العالمية والأفراد في كل مكان للانضمام إلى عملية إنشاء شراكة عالمية جديدة للقرن الحادي والعشرين.

وبين الدكتور أبوغزاله أن قيم التسامح بحاجة إلى مرونة عالمية وإيجاد نماذج لتمكين الشباب لقيادة التنمية المستدامة، لنكون ضمن عناصر فعالة لمبادرة الشراكة العالمية. وقال: "هذه الأمور باعتقادي أن جميع من لديهم إرادة حقيقة سيوافقون عليها."

أخبار تهمك

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 22 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

ليس مصطفي محمد.. الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. الشباب والرياضة تكشف موعد إعلان القرار النهائي بشأن مجلس مرتضى منصور

منذ 34 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يومين

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

09:22 م

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض