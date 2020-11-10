رسمياً ..البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع الإسماعيلي

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يواصل الفريق الكروي الأول، بنادي البنك الأهلي، بقيادة محمد يوسف، دعم خطوطه، استعداداً للمشاركة في الدوري الممتاز، بالحصول على توقيع اللاعب محمد الجمل ، مدافع الإسماعيلي.



ويسعى البنك الأهلي للتعاقد مع العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة لتعزيز صفوف صفوفه وتلبية احتياجات الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف.



وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين ،لاعب مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ،بهاء مجدي ،وأحمد ياسر ، وفادي فريد مهاجم أسوان ،وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، وعاصم صلاح، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش ،ومحمد بسيوني لاعب وسط انبي.



ويقود البنك جهاز مكون من " محمد يوسف، مدير فني، وعادل مصطفي، مدرب عام، ومحمد رمضان، مدرب مساعد، وطارق سليمان، مدرب حراس مرمى، وأيمن صبحي مدير إداري، ومعتز إداري.