خاص.. الشباب والرياضة تكشف موعد إعلان القرار النهائي بشأن مجلس مرتضى منصور

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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لا صوت يعلو في الوسط الرياضي المصري خلال الفترة الحالية، فوق خسارة مرتضى منصور رئيس الزمالك مقعده في مجلس النواب عن دائرته ميت غمر.

الشباب والرياضة تؤكد " لن نتخذ قرارا بشأن الزمالك قبل النهائي الإفريقي" 

كشف مصدر مسؤول داخل وزارة الشباب والرياضة عن مصير مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بعد نهاية عمل لجنة التفتيش التابعة للوزارة من إعداد تقريرها بشأن تقييم الوضع المالي والإداري داخل القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي»: "الدكتور أشرف صبحي أكد أنه لن يتخذ قرارا بشأن مجلس إدارة نادي الزمالك قبل مباراة الفريق في نهاية بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع المصدر: "الوزارة حريصة على استقرار نادي الزمالك، وأي قرار لن يؤثر على الكيان لأنه طبيعة عمل مجالس الإدارة تطوعية".

وأتم المصدر: " بالفعل انتهت لجنة التفتيش الخاصة بمراقبة الوضع المالي والإداري داخل نادي الزمالك، من تقريرها وجاري عرضه على وزير الشباب والرياضة".

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قررت في وقت سابق عزل مرتضى منصور رئيس الزمالك، لمدة أربعة أعوام على ضوء شكاوي مقدمة ضده من أعضاء جمعية عمومية، حيث جاءت العقوبة وفقا لميثاق اللجنة الأولمبية الدولية.




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