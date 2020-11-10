تعديلات على مواعيد القيد بالدورى المصري

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أعلنت إدارة شئون اللاعبين بالإتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد للموسم الجديد بسبب تأخر بداية الموسم الكروى الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

جاء القرار بداعى التسهيل على الأندية المصرية لقيد اللاعبين وخاصة ناديي الأهلى والزمالك المشاركين بنهائي دورى أبطال إفريقيا.

وتقرر مد فترات القيد بالقوائم على النحو التالى :

أ- القسم الأول

*قائمة أولى : حتى يوم الإثنين ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠

*قائمة ثانية : حتى يوم الأحد ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠

ب- القسم الثانى

*القائمة الإضافية : حتى يوم الثلاثاء ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠

ج- القسم الثالث

*القائمة الإضافية : حتى يوم الأحد ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠