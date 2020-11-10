تعديلات على مواعيد القيد بالدورى المصري
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:58 م
هيثم حبيب
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أعلنت إدارة شئون اللاعبين بالإتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد للموسم الجديد بسبب تأخر بداية الموسم الكروى الجديد ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.
جاء القرار بداعى التسهيل على الأندية المصرية لقيد اللاعبين وخاصة ناديي الأهلى والزمالك المشاركين بنهائي دورى أبطال إفريقيا.
وتقرر مد فترات القيد بالقوائم على النحو التالى :
أ- القسم الأول
*قائمة أولى : حتى يوم الإثنين ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
*قائمة ثانية : حتى يوم الأحد ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠
ب- القسم الثانى
*القائمة الإضافية : حتى يوم الثلاثاء ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠
ج- القسم الثالث
*القائمة الإضافية : حتى يوم الأحد ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠
جاء القرار بداعى التسهيل على الأندية المصرية لقيد اللاعبين وخاصة ناديي الأهلى والزمالك المشاركين بنهائي دورى أبطال إفريقيا.
وتقرر مد فترات القيد بالقوائم على النحو التالى :
أ- القسم الأول
*قائمة أولى : حتى يوم الإثنين ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٠
*قائمة ثانية : حتى يوم الأحد ٦ / ١٢ / ٢٠٢٠
ب- القسم الثانى
*القائمة الإضافية : حتى يوم الثلاثاء ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٠
ج- القسم الثالث
*القائمة الإضافية : حتى يوم الأحد ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠