وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز الـ300 ألف

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:00 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أظهر إحصاء أعدته "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 300 ألف شخص قضوا بمرض كوفيد-19 في أنحاء أوروبا منذ اندلاع جائحة كورونا.

 

وفي الوقت الذي لا يزيد فيه سكان أوروبا عن عشرة بالمئة فقط من سكان العالم، فإن إجمالي الوفيات فيها يمثل نحو ربع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس على مستوى العالم والبالغ عددها 1.2 مليون.

 

وكانت إحصاءات نشرتها "رويترز" أفادت بأن أكثر من 51.1 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و265884 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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