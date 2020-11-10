مدير أحد مستشفيات أسيوط يكشف حقيقة ولادة سيدة بمساعدة أحد عمال النظافة

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كشف الدكتور نحميا وسلي عزيز، مدير مستشفى ساحل سليم المركزي في أسيوط، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توليد أحد عمال النظافة لسيدة في أحد ممرات قسم الاستقبال في المستشفى.



وقال "عزيز" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "ما حدث أن السيدة حضرت إلى المستشفى وتم توقيع الكشف الطبي عليها بواسطة الطبيب ثم طلب منها أن تقوم بالتمشية داخل ممر قسم النساء والتوليد".



وأضاف "أثناء مشيها حدثت الولادة بشكل فجائي، والطبيب كان ذهب إلى غرفة الاستراحة لتغيير ملابسه كونه كان خارج من أحد عمليات الولادة القيصرية، وفور حدوث الولادة تم استدعائه، وتم مساعدة السيدة من قبل أحد عاملات النظافة لتوصيلها إلى غرفتها التي تبعد أمتار عن الممر وتم تسليم الطفل إلى الحضانة للاطمئنان على حالته الصحية".



ونفى مدير مستشفى ساحل سليم المركزي، ما تم تداوله على مواقع السوشيال ميديا بشأن قيام أحد عمال النظافة بتوليد السيدة، مستطردًا "لا يوجد عمال نظافة في قسم النساء والتوليد رجال، وحالة السيدة كانت حالة ولادة فجائية بسبب اتساع عنق الرحم بسرعة ولم يكن الطبيب يتوقع ولادتها بهذا الشكل الفجائي وطلبه بالتمشية لها لمساعدتها على الولادة.



آخر تطورات فيروس كورونا..

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.