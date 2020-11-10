في ذكرى ميلادها.. تعاون صباح مع عدد من النجوم الكبار من الملحنين والفنانين

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:51 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة صباح، والتي اشتهرت بلقب "الشحرورة" وهي واحدة من جميلات الفن العربي.


تعاونت صباح مع كثير من الملحنين أولهم رياض السنباطي الذي استطاع أن يطوع صوتها الجبلي وتعليمها أصول الغناء، كما تعاونت بعد ذلك مع كمال الطويل، وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب وبليغ حمدي.


قامت بمشاركة كبار النجوم في ذلك الوقت بطولة العديد من الأفلام التي لا تزال محفورة في ذاكرة السينما، ومنهم عبد الحليم حافظ في "شارع الحب"، وفريد الأطرش في: "لحن حبي، بلبل أفندي، إزاي أنساك، لحن الخلود".


الفنان محمد فوزي، هو صاحب الرصيد الأكبر من البطولة أمام صباح، حيث قدما "ثورة المدينة، فاعل خير، الحب في خطر، الآنسة ماما، نرجس، صباح الخير الذي كان آخر تعاون بينهما.


كما شاركت الفنان رشدي أباظة، والتي تعد زيجتهما هي الأقصر بسبب الخيانة وشاركته فيلم نار الشوق، الذي غنت فيه لمصر أغنيتها الشهيرة،"سلمولي على مصر"، و"الرجل الثاني، كانت أيام"، وكذلك شاركت صباح بطولة أفلام أمام شكري سرحان، وحسين فهمي، وأنور وجدي وأحمد مظهر، وصلاح ذو الفقار، وزكي رستم، وغيرهم.

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