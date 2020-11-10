أستاذ علوم سياسية: خبرة بايدن في العلاقات الخارجية "كبيرة" واستبعد دخوله فى حرب ضد إيران

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قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إن جو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد لديه خبرة كبيرة في العلاقات الخارجية حيث كان عضوا في الشيوخ منذ العام 1973.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك فريق من الحزب الجمهوري الامريكي يرى أن جماعة الإخوان إرهابية.



وأكد الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تفهم كبير من الإدارة الأمريكية من خطر الإرهاب والإخوان، مستبعدا شن بايدن حرب ضد ايران او الدخول في حروب كبيرة.



ولفت إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة وزير الدفاع ليثبت انه مازال في الحكم.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن،: "عدم اعتراف إدار ترامب بفوزنا لن يغير شيئًا".



وأضاف "بايدن"، أن إخفاق ترامب بالاعتراف بفوزه لا يغير من خطة انتقال السلطة.



كما قال عن عن الرسالة التي يوجهها لترامب: "سيدي الرئيس أتطلع للحديث معك".



