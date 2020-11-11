مبادرة لتوعية التلاميذ بإجراءات مكافحة كورونا في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، مساء الثلاثاء، عن متابعة المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مع مسؤولي الشباب والرياضة سير العمل في المبادرة، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان "كُن حذرًاbe careful" وتستهدف توعية طلاب المدارس بالإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.





أوضح مصطفى إبراهيم مدير قطاع الرياضة بالمديرية، في بيان للمركز الإعلامي للمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غُنيم، وتشرف عليها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، من خلال عقد سلسلة من الزيارات واللقاءات مع طلاب المدارس لتوعيتهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب العدوى بالفيروس، مثل ارتداء الكمامات وغسل الأيدي باستمرار واستخدام المطهرات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والسلوكيات الصحيحة بآداب العطس والسعال مثل تغطية الأنف والفم للحماية من الإصابة بالعدوى.



