بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ مايو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 532 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في أعلى زيادة يومية منذ تسجيل 614 حالة في 12 مايو.

 

بريطانيا تسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا منذ مايوبريطانيا تعلن النتيجة النهائية لتجارب لقاح ضد كورونا نهاية العام.


وسجلت السلطات 20412 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، بانخفاض عن يوم الاثنين الذي شهد تسجيل 21350 حالة.

 

يذكر أنه تم تسجيل 194 حالة وفاة أمس الاثنين، وربما تعكس أرقام اليوم إدراج وفيات تأخر تسجيلها في العطلة الأسبوعية.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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