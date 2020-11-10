أسعار النفط تستمر فى الارتفاع بنهاية التعاملات

تستمر أسعار النفط فى الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "نايمكس" مستوى 41 دولاراً، مع التطورات الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.









وفاقت الآمال بإمكانية ظهور لقاح مضاد لكورونا في الأفق التأثير السلبي المتوقع على الطلب على الوقود بعد عمليات الإغلاق الجديدة.





في حين يراقب المستثمرون التطورات بشأن لقاح كورونا الفعّال بأكثر من 90 بالمائة، والذي أعلنت عنه "فايزر" و"بيونتيك" بالأمس.





فيما وافقت إدارة الدواء والغذاء الأمريكية على استخدام عقار الأجسام المضادة لشركة "إيلي ليلي" في الحالات الطارئة للعلاج من الفيروس.





ومن ناحية أخرى، خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط وإنتاج الخام الأمريكي خلال العام الجاري.





وحققت أسعار النفط مكاسب قوية بنحو 8.5 بالمائة في جلسة الأمس في أفضل أداء يومي في 5 أشهر.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 2.7 بالمائة إلى 41.36 دولار للبرميل.





كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 2.9 بالمائة إلى 43.64 دولار للبرميل.