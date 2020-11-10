توماس فريدمان: سنوات حكم ترامب كانت كارثية وبايدن هو الرئيس





علق الكاتب الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، على تسارع تبعات الانتخابات الأمريكية ورفض دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة.









قال فريدمان في مداخلة هاتفية عبر تطبيق "ززوم" خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" إن الرئيس جو بايدن هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية وليس هناك أدنى شك في ذلك حتى الآن، كما أنه لا يوجد دليل واحد على اختراق الانتخابات، مؤكدًا أن ترامب المهزوم كانت فترة حكمة من أسوأ 4 سنوات في تاريخ الولايات المتحدة.









تابع: ترامب أحدث انقسامًا لم يحدث بتاريخ الولايات المتحدة وكنا قلقين خلال السنوات الأربع الماضية بسبب الانقسام في الشارع الأمريكي.









كما علق فريدمان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بومبيو حول الانتقال السلس للسلطة لترامب مجددًا، وقال: أعتقد أنه تعاطي شيئًا جعله يقول ذلك ولا أحد يعير اهتمامًا كبيرًا بتصريحاته. ومرة أخرى رجال ترامب يتصرفون بشكل مسيء لكن في نهاية المطاف سوف يُطبق القانون وإقالة ترامب لوزير الدفاع الأمريكي أمر مقلق".









أردف الكاتب في صحيفة "نيويورك تايمز": "أن بادين رئيس للولايات المتحدة بفارق أصوات كبير يصل مابين 6-7 مليون صوت وأعتقد أن سياسة بايدن الخارجية ستكون حريصة جدًا خلال الفترة المقبلة وهناك احتمالية لإعادة الاتفاق الإيراني حول البرنامج النووي".









يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".



