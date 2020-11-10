اعتبار روما مهزومًا أمام فيرونا 3-0

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، رفضها الطعن المقدم من مسوؤلي نادي روما، واعتباره خاسرًا أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 3-0، بسبب أخطاء في تشكيل الفريق.





وتعرض روما لهذه العقوبة بعد إشراكه الغيني أمادو ديوارا خلال لقاء فيرونا الذي أقيم في 19 سبتمبر(أيلول) الماضي ضمن الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، رغم أنه لم يكن ضمن القائمة الرسمية للفريق الأول والمكونة من 25 لاعباً، حسبما أعلنت المحكمة.



وكان ديوارا مسجلاً ضمن فريق تحت 22 عاماً وليس في القائمة الرسمية للفريق الأول، والتي يمكن أن تتضمن عددا محدوداً من فريق تحت 22 عاماً وفقاً للوائح الاتحاد الإيطالي.



وقيد روما اللاعب الذي أتم عامه الـ23 في 17 يوليو(تموز) الماضي والذي يرتدي قميصه منذ 2019، ضمن الفريق تحت 22 عاماً الموسم الماضي لكنه أغفل تسجيله في الفريق الأول بعد إتمامه 23 عاماً.