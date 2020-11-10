نجم الأهلي ينتظر قرار موسيماني لتحديد مصيره

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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ينتظر أحد معاري النادي الأهلي، قرار المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حول تحديد مصيره من العودة إلى القلعة الحمراء.

وعاد المدافع محمد عبد المنعم «كامبوس» من الإعارة مع نادي سموحة، حيث تؤكد عدة تقارير صحفية، حصول اللاعب على قناعة من موسيماني.

وتؤكد التقارير، أن موسيماني سيعقد مشاورات مع لجنة التخطيط، لحسم مصير اللاعب.

وسوف يشهد مركز قلب الدفاع، ازدحاماً كبيراً خلال الموسم المقبل، بعد انضمام الثنائي بدر بانون وأحمد رمضان بيكهام، ووجود محمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

على صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة، أن لجنة التخطيط رفضت فكرة ضم ظهير أيسر جديد، حيث سيكتفي الأهلي بالثنائي، علي معلول ومحمود وحيد.

وأكد المصدر، أن تعاقدات الأهلي ستقتصر على حارس مرمى ومهاجم أجنبي.

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