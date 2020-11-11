استشاري صدر وباطنة: عائقان أمام إنتاج مصل شركة "إيلي ليلي"

قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري صدر وباطنة، وأحد أعضاء الفريق الطبي للسفارة الأمريكية، إن مصل شركة إيلي ليلي عبارة عن حقن بالأجسام المضادة الصناعية، وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الأغذية الأمريكية FDA ويعتمد على الحقن بالأجسام المضادة الصناعية، دون الرجوع إلى تحفيز الجهاز المناعي.





وأضاف " إسماعيل "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "جميع الأمصال التي جرى تجربتها خلال الفترة الماضية، اعتمدت على تحفيز الجهاز المناعي في إفراز الاجسام المضادة، وهذا هو الفارق مقارنة بعقار (إيلي ليلي) الذي اعتمد على حقن الأجسام المضادة الصناعية مباشرة، بالرغم من حصول المصل على موافقة منظمة الأغذية الأمريكية، إلا أنه مرهون بشريطة تجاوز نسبة النجاح 50% من التجارب، حيث أن العقار يعمل بنسبة كبيرة للوقاية.





وأشار إلى أن هناك ثمة معوقات تكتنف المصل مثل التكلفة حيث تصل تكلفة المصل الواحد إلى 1200-1500 دولار للمصل الواحد، وهو السعر المقترح حتى الآن، ثم يأتي التحدي الثاني هو إنتاج كم كبير من الأمصال بشكل قياسي، حيث أن الشركة صرحت أنها تستطيع أن توفر نحو 50 مليون مصل بحلول مارس عام 2021".



