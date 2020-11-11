استشاري صدر وباطنة: عائقان أمام إنتاج مصل شركة "إيلي ليلي"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 02:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري صدر وباطنة، وأحد أعضاء الفريق الطبي للسفارة الأمريكية، إن مصل شركة إيلي ليلي عبارة عن حقن بالأجسام المضادة الصناعية، وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة الأغذية الأمريكية FDA ويعتمد على الحقن بالأجسام المضادة الصناعية، دون الرجوع إلى تحفيز الجهاز المناعي.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " كلمة أخيرة "، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "جميع الأمصال التي جرى تجربتها خلال الفترة الماضية، اعتمدت على تحفيز الجهاز المناعي في إفراز الاجسام المضادة، وهذا هو الفارق مقارنة بعقار (إيلي ليلي) الذي اعتمد على حقن الأجسام المضادة الصناعية مباشرة، بالرغم من حصول المصل على موافقة منظمة الأغذية الأمريكية، إلا أنه مرهون بشريطة تجاوز نسبة النجاح 50% من التجارب، حيث أن العقار يعمل بنسبة كبيرة للوقاية.

وأشار إلى أن هناك ثمة معوقات تكتنف المصل مثل التكلفة حيث تصل تكلفة المصل الواحد إلى 1200-1500 دولار للمصل الواحد، وهو السعر المقترح حتى الآن، ثم يأتي التحدي الثاني هو إنتاج كم كبير من الأمصال بشكل قياسي، حيث أن الشركة صرحت أنها تستطيع أن توفر نحو 50 مليون مصل بحلول مارس عام 2021".

هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 101 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100540 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 232 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 109654 حالة من ضمنهم 100540 حالة تم شفاؤها، و6394 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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