اقتصادي بريطاني: توفر لقاح كورونا سيشكل تحولا في الاقتصاد

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبر كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا آندي هالدين أن المعلومات عن توفر لقاح لفيروس كورونا، ستشكل تحولا في الاقتصاد بعد أن كان غارقا في دوامة مظلمة.

 

وقال هالدين في حديث للقناة الإخبارية الرابعة: "لقد كنا نعيش في دوامة مظلمة لأشهر عديدة... سيطرت أخبار الفيروس والموت وفقدان الوظائف والمداخيل على الأخبار... وفجأة حصلت صدمة، ورأينا بصيص نور في نهاية النفق".

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