شاهد تعليق نيللي كريم على شائعة إنفصالها من رجل الأعمال عمر إسلام

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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علقت الفنانة نيللي كريم في برنامج The insider بالعربي على كل الأخبار التي حللت انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر اسلام بعد تصريحها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها خوض تجربة الزواج من جديد . 

وقالت نيللي للإعلامي ايلي نخله أن أسئلة وفاء في بعض الأحيان تزهق الضيف لدرجة تدفعك للتصريح بأنك لا تريد الخوض في الموضوع من جديد مشيرة الى أن اجابتها كانت بهدف وقف الحديث عن تجربة الزواج والانتقال لموضوع آخر . 

وخلال اللقاء استغربت نيللي الضجة التي أثيرت حول حديثها عن مرضها مع الإعلامي عمرو الليثي كون أن الأزمة حصلت معها من سنة و تكلمت بوقتها الصحافة عنها ، و عادت و طمأنت الجميع على صحتها و بأنها بتصور . 

موضوع آخر علقت عليه نيللي وهو هجوم المخرجة كاملة أبو ذكري على بعض ممثلي مسلسل ب " ١٠٠ وش " الذي كان من بطولة نيللي ، فقالت أن كاملة تحب ممثليها وهي من مدرسة التواضع لذا تصريحها نابع من خوفها عليهم .

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