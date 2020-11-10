شاهد تعليق نيللي كريم على شائعة إنفصالها من رجل الأعمال عمر إسلام

علقت الفنانة نيللي كريم في برنامج The insider بالعربي على كل الأخبار التي حللت انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر اسلام بعد تصريحها مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن عدم رغبتها خوض تجربة الزواج من جديد .





وقالت نيللي للإعلامي ايلي نخله أن أسئلة وفاء في بعض الأحيان تزهق الضيف لدرجة تدفعك للتصريح بأنك لا تريد الخوض في الموضوع من جديد مشيرة الى أن اجابتها كانت بهدف وقف الحديث عن تجربة الزواج والانتقال لموضوع آخر .





وخلال اللقاء استغربت نيللي الضجة التي أثيرت حول حديثها عن مرضها مع الإعلامي عمرو الليثي كون أن الأزمة حصلت معها من سنة و تكلمت بوقتها الصحافة عنها ، و عادت و طمأنت الجميع على صحتها و بأنها بتصور .



