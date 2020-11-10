أحمد آمين يكشف لـ"الفجر الفني" عن التحديات التي واجهته في "ماوراء الطبيعة"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف الفنان أحمد آمين، عن التحديات التي واجهته أثناء لتنفيذ شخصية رفعت إسماعيل فى مسلسل "ماوراء الطبيعة".


وقال أحمد آمين لـ"الفجر الفني": أنه واجها بعض التحديات فى شخصية "رفعت إسماعيل"، منها إنقاص الوزن، فهو نقص حوالى مايقرب من 10 كيلو حتى يكون وزنه مناسق مع شخصية رفعت إسماعيل.


وتابع" كما أن كان هناك بعض المشاهد تطلبت منى تعلم السباحة والغوص والغطس الحر، كما أننى عملت على تحسين خطي حتي يناسب خط رفعت إسماعيل".


يذكر أن "ماوراء الطبيعة": من بطولة أحمد أمين، وآية سماحة، وسماء إبراهيم، ورزان جمال، ورشدي الشامي، وآدم وهدان، ومن إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري ومدير تصوير أحمد بشاري.

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