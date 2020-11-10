تواجد صلاح.. ذا صن تكشف عن أفضل 10 لاعبين في تاريخ القارة الإفريقية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقرير اليوم الثلاثاء، رصدت من خلاله قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ قارة إفريقيا.

جاء محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني جاء في المرتبة الثامنة بقائمة أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع الريدز وتتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

واحتل السنغالي ساديو نجم ليفربول الإنجليزي المركز العاشر بالقائمة.

بينما تصدر ترتيب قائمة أفضل اللاعبين في تاريخ القارة السمراء المهاجم الليبيري جورج ويا اللاعب الافريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1995.

وجاء في المرتبة الثانية اسطورة الكاميرون السابق صامويل إيتو والفائز بـ3 ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وإليكم قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ إفريقيا وفقا لصحيفة "ذا صن":-
 
1- الليبيري جورج وايا
2- الكاميروني صامويل إيتو
3- الإيفواري ديديه دروجبا
4- الغاني عبيدي بيليه
5- الإيفواري يايا توريه
6- النيجيري روجيه ميلا
7- النيجيري نوانكو كانو
8- المصري محمد صلاح
9- الغاني مايكل إيسيان
10- السنغالي ساديو ماني.

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محمد صلاح ليفربول وصلاح ليفربول ساديو ماني جورج وايا

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