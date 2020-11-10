أسعار الذهب تواصل التعافي بنهاية التعاملات

واصلت أسعار الذهب التعافي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أكبر خسائر يومية في 7 سنوات، وسط استقرار العملة الأمريكية.





ومع إعلان "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما المشترك لفيروس كورونا أظهر فعالية تتجاوز 90 بالمائة، تهاوى المعدن الأصفر بأكثر من 97 دولاراً في جلسة الأمس، لكنه عوض جزءً منها اليوم.





في حين عزز التفاؤل بشأن اللقاح من الرغبة في المخاطرة، استمرت الشكوك التي تلوح في الأفق بشأن تأثير ارتفاع حالات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.





ومن جانبه، قال " روبرت كابلان " رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن عودة ظهور كورونا يشكل مخاطر على الاقتصاد، في حين أكدت لوريتا ميستر رئيسة الفيدرالي في "كليفلاند"، أن برامج الإقراض الطارئة للبنك المركزي لا تزال مطلوبة.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات خلال سبتمبر الماضي.





و، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 22 دولاراً، ليصل إلى مستوى 1876.40دولار للأوقية.





بحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1875.89 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 92.72.