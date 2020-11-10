تشابه قصة مسلسل "لؤلؤ" مع حياة المطربة شيرين عبد الوهاب..تفاصيل

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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انتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تشابه قصة مسلسل "لؤلؤ" مع قصة المطربة شيرين عبد الوهاب.

ويتحدث مسلسل "لؤلؤ" والذي من المقرر عرضه بشهر رمضان المقبل عن قصة مطربة بدأت حياتها في ظروف صعبة.


مسلسل "لؤلؤ" يشارك به عدد من الفنانين بجانب مي عمر منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، إنتاج سينرجي.

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