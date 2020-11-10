حرس الحدود يتعاقد مع مهاجم البنك الأهلي السابق

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تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة المدير الفني محمد حليم، مع أحمد ابراهيم عجلة مهاجم البنك الأهلي، السابق ثلاث مواسم.



و حصل فريق حرس الحدود ، على توقيع اللاعب أحمد عجلة، لاعب البنك الأهلي ،واتحاد الشرطة ،وإف سي مصر، وبتروجت السابق، لتدعيم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.



ويسعي الفريق للتعاقد مع العديد من الصفقات القوية لتعزيز صفوف الفريق، والصعود لدوري الأضواء(الدوري الممتاز).