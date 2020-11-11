أستاذ بـ"قصر العيني": لا ترسلوا الأطفال للمدرسة في هذه الحالة (فيديو)

قال أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بالقصر العيني، إنه لا يوجد طريقة إكلينيكية للفصل بين أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية.





وأضاف "البليدي" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن العزل هو الأساس في حالة الاشتباه بأعراض الأنفلونزا أو الكورونا.





وأكد على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي في حالة الاشتباه بإجراءات كورونا، مشددًا على ضرورة منع الأطفال من الذهاب للمدرسة في هذه الحالة.





هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



