لميس الحديدي عن شائعة مرض عبلة كامل: إرحموا الناس شوية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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علقت الإعلامية لميس الحديدي على الشائعات التي طالت الفنانة الكبيرة عبلة كامل خلال الساعات الأخيرة بشأن أنها تصارع مرض السرطان.


قالت الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، مساء اليوم الثلاثاء: عبلة كامل بقالها فترة طويلة مختفية عنا ووحشانا جدًا وفجاة ظهرت شائعات كثيرة عن مرضها لكن أسرتها نفت هذه الأنباء وقالت إنها بخير، والسؤال هنا في القصة دي  ليه؟ ليه الشائعات المؤذية"؟.


أضافت متعجبة: "ليه بنحب نؤذي الناس ونجرحها ربنا يديها الصحة يارب، ولو فرضنا أنها كانت لا قدر الله مريضة لماذا قررنا أن نكون بهذه القسوة على نجوم أحبنناهم وأمتعونا كثيرًا؟ حيانًا بحس بوجود مشاعر متناقضة بين النجوم والجمهور  بين الحب والكره، بيحبوهم صحيح ولما بيشوفهم بيحبوا يسلموا عليهم ويتصوروا معاهم لكن لو ظهر خبر بينتشر بشكل غريب وسريع ويتسابق الناس في نشره".


أكملت الحديدي: إرحموا الناس حتى لو كان الخبر صحيحًا وحقيقيًا وأنا متمسكة  بتصريحات أسرتها أنها بخير لكني أفترض أنه لو كان حقيقيًا فلماذا لا نرحم الناس؟ هناك أسئلة كثيرة عن النفوس مش ببقى قادرة أجاوب عليها ولا أفهمها".


يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

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