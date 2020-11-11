اليوم .. الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بأثينا

قال عبد الستار بركات، مدير مكتب الأهرام في اليونان، إن الرئيس السيسي سيعقد اجتماعا مع الرئيس اليوناني ورئيس الوزراء اليوناني خلال زيارته لأثينا والتي تستمر على مدار يومين.





وتابع "بركات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن برنامج الرئيس السيسي في زيارته لليونان مكثف ويتناول تعزيز العلاقات بين البلدين.





وأكد مدير مكتب الأهرام في اليونان، أن الزيارة تأتي لمناقشة التحديات والأمن والاستقرار في شرق المتوسط، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سيضع اليوم إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول بأثينا.





وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.



