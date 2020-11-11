ضبط 2 طن و 300 كيلو سكر مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء بكفر الشيخ

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:04 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الثلاثاء حملات تموينية موسعة على الأسواق والمحلات ومخازن الجملة ومختلف الأنشطة التجارية، لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار والتأكد من توافر كافة السلع التموينية المدعمة بالمنافذ لدى التجار التموينين.

ونجحت الحملات التي جاءت تحت إشراف عبد الفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وشارك فيها كل من: سامح عبد القوي، ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين، في ضبط «ع.ع.ع» صاحب محل بدالة تموينية، بمدينة برج البرلس، لتجميعه سلع تموينية بقيمة 35167 جنيها، وذلك بعد عمل جرد لكميات السلع التموينية بالمحل ومطابقة مبيعات التاجر، وعثر بحوزته علي 1700 كيلو سكر مدعم، و800 كيس مكرونة، و324 علبة سمنة، و500 كيلو أرز مدعم، و96 زجاجة زيت تمويني مدعم، و170 كيلو دقيق مدعم.

كما تمكنت الحملة من ضبط «ص.م.أ» صاحبة محل بدالة تموينية، بمدينة برج البرلس، لقيامها بالصرف الوهمي للبطاقات التموينية، لكمية من المقررات التموينية بقيمة 11729 جنيه، وكذلك تجميعها سلع تموينية بقيمة 9917 جنيه، لبيعها في السوق السوداء، وضبط بحوزتها 660 كيلو سكر تمويني مدعم، و170 كيلو دقيق مدعم، و160 كيس مكرونة، و144 قطعة صابون، و84 زجاجة زيت تمويني مدعم، و36 زجاجة خل.

وتحرر المحضرين اللازمين بالواقعتين برقمي (2125،2124) لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز البرلس، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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