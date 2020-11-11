تعيين بسمة وهبة سفيرة للنوايا الحسنة بمنظمة "إمسام"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:49 ص
بسمة وهبة مع المنظمة
بسمة وهبة مع المنظمة
كـسـاب أحـمـد
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أعلنت منظمة إمسام، المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، تعيين الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة، سفيرة للنوايا الحسنة، دعمًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتسلمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أوراق التعيين من السفير ريميجيو مارادونا، أمين عام منظمة إمسام، وبحضور المستشار سمير النيل مدير مكتب الأمين العام.

وفي هذه المناسبة قال السفير مارادونا: "إن منظمة إمسام اختارت الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة بسبب أدوارها الإنسانية والمجتمعية، فضلًا عن نجاحها الكبير في عملها الإعلامي، وتأثيرها الإيجابي في محيطها العربي".

ووصف مارادونا الإعلامية المصرية بالمرأة القوية، مستشهدًا بكفاحها الكبير وهزيمتها للكثير من الأمراض وتجاوزها للعديد من الصعاب والتحديات".

تسعى منظمة إمسام، التي يقع مقرها الرئيسي في مبنى الأمم المتحدة في مانهاتن بنيويورك، للقضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم النامي وذلك من خلال تعميم استخدام الأسبيرولينا كغذاء.

وتعتبر إمسام مؤسسة حكومية دولية تعنى بمكافحة سوء التغذية الذي يعتبر القاتل رقم واحد، وتأسست المنظمة بموجب معاهدات مسجلة في الأمم المتحدة بهدف الحد من سوء الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي وردم الفجوة الصحية. علما أن إمسام تشارك في مداولات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشكل مستمر في مسائل تتعلق بالنطاق الذي تنشط فيه المنظمة.

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