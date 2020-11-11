تعيين بسمة وهبة سفيرة للنوايا الحسنة بمنظمة "إمسام"

أعلنت منظمة إمسام، المراقب الدولي الدائم بالمجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة، تعيين الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة، سفيرة للنوايا الحسنة، دعمًا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.





وتسلمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، أوراق التعيين من السفير ريميجيو مارادونا، أمين عام منظمة إمسام، وبحضور المستشار سمير النيل مدير مكتب الأمين العام.





وفي هذه المناسبة قال السفير مارادونا: "إن منظمة إمسام اختارت الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة بسبب أدوارها الإنسانية والمجتمعية، فضلًا عن نجاحها الكبير في عملها الإعلامي، وتأثيرها الإيجابي في محيطها العربي".



