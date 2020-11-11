خالد عبدالغفار يكشف آخر تطورات انتاج لقاح مصري للكورونا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تعمل على أنتاج لقاح كورونا، من خلال تحالف ممثلًا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، مع وزارة الزراعة، والمراكز الخاصة بالقوات المسلحة البحثية، كل هذا التحالف يعمل سويًا وبالفعل انتهينا من مرحلة التجارب على الحيوانات (ما قبل الاكلينيكية) وننتظر دورنا الان لخوض دورنا في مرحلة التجارب الإكلينيكية".





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "المراحل التي اجتازتها مصر في مرحلة ما قبل التجارب الإكلينيكية مهم جدًا، لكونها مراحل تتعلق بالأمان ثم مرحلة المتطوعين لعدد محدود، وأخيرًا الفعالية وتطبق على عدد أكبر.





وكشف أن مصر متواجدة على الخريطة مع العالم والأدوية، مشددًا أن زارة الصحة تتواصل مع كافة الجهات المعنية لتكون جزء من الحصول على المصل لعلاج كورونا



