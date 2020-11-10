رسميا .. إبراهيم جلال ينتقل لصفوف انبي ضمن صفقات تبادلية





متا تقرر الإتفاق مع إدارة نادي إنبي علي إعارة 4 لاعبين لفريق أسوان "محمد رجب ،أحمد خالد ،خالد بسيوني ،عمرو ناصر".







نجح مسؤلو الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي في التعاقد مع لاعب أسوان إبراهيم جلال استعداد للموسم الجديد، لمدة 3مواسم عن طريق وكيل أعماله وائل الجمل.حيث توصل نادي أسوان مع إدارة نادي إنبي للموافقة علي إنتقال الثلاثي" إبراهيم القاضي ،محمود نعيم، وإبراهيم جلال ".